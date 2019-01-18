Güncelleme - İzmir Merkezli Uyuşturucu Operasyonu
38 dakika önce
İzmir'de uyuşturucu ticaretine ilişkin soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 62 zanlıdan 41'i gözaltına alındı.
İzmir
'de uyuşturucu ticaretine ilişkin soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 62 zanlıdan 41'i gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla İzmir merkezli 6 ilde 62 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin İzmir merkez olmak üzere İstanbul
, Ankara
, Manisa
, Aydın
ve Gaziantep
'te düzenlediği operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet yetkilileri, operasyonun "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik son yıllarda düzenlenen en geniş çaplı operasyonlardan biri olduğunu bildirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:08 Kaynak: AA
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