Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Jandarma Genel Komutanlığı Personeline Fetö Operasyonu

Güncelleme - Jandarma Genel Komutanlığı Personeline Fetö Operasyonu

1 saat önce

Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı verilen Jandarma Genel Komutanlığında görevli 52 muvazzaf astsubaydan 30'u gözaltına alındı.

Güncelleme - Jandarma Genel Komutanlığı Personeline Fetö Operasyonu, System.String[]
Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı verilen Jandarma Genel Komutanlığında görevli 52 muvazzaf astsubaydan 30'u gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve daha önceki operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri ile FETÖ ile irtibatları belirlenen 52 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Tamamı muvazzaf şüphelilerden 30'u Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Öte yandan, gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:59 Kaynak: AA

Jandarma, Güncel
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