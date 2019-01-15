Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Jandarma Personeline Fetö Operasyonu

Güncelleme - Jandarma Personeline Fetö Operasyonu

16 dakika önce

Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan Jandarma Genel Komutanlığı personeli 50 askerden 47'si gözaltına alındı.

Güncelleme - Jandarma Personeline Fetö Operasyonu, System.String[]
Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan Jandarma Genel Komutanlığı personeli 50 askerden 47'si gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen ve daha önce düzenlenen operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleriyle FETÖ ile irtibatları tespit edilen 3 teğmen ve 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 47'sini gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin tamamının muvazzaf asker olduğu ve aktif görevde bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:46 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
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