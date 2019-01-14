Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kabil'de Bomba Yüklü Araçla Saldırı

Güncelleme - Kabil'de Bomba Yüklü Araçla Saldırı

1 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, yabancıların kaldığı kampın yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldü, 90 kişi yaralandı.

Güncelleme - Kabil'de Bomba Yüklü Araçla Saldırı, System.String[]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, yabancıların kaldığı kampın yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldü, 90 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabil'in 9. Bölgesi'ndeki yabancılara ait Green Village adındaki bir kampın yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırının şiddetiyle bölgedeki ev ve iş yerlerinin camlarının kırıldığını ifade eden Daniş, bölgeye polis ve ambulansların gönderildiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar ise saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 90 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:17 Kaynak: AA

Afganistan, Kabil, Güncel
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