Güncelleme - Kabil'de Bomba Yüklü Araçla Saldırı
1 saat önce
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, yabancıların kaldığı kampın yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldü, 90 kişi yaralandı.
Afganistan
'ın başkenti Kabil
'de, yabancıların kaldığı kampın yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldü, 90 kişi yaralandı. İçişleri Bakanlığı
Sözcüsü Necib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabil'in 9. Bölgesi'ndeki yabancılara ait Green Village adındaki bir kampın yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi.
Saldırının şiddetiyle bölgedeki ev ve iş yerlerinin camlarının kırıldığını ifade eden Daniş, bölgeye polis ve ambulansların gönderildiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı
Sözcüsü Vahid Mayar ise saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 90 kişinin yaralandığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:17 Kaynak: AA
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