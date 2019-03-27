Güncelleme - Kadıköy'de İnşaat Halindeki Gökdelende Yangın
46 dakika önce
Kadıköy'de inşaat halindeki bir gökdelende çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Kadıköy
'de inşaat halindeki bir gökdelende çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Eğitim Mahallesi Hızırbey Caddesi'ndeki 3 bloktan oluşan inşaat halindeki sitedeki 30 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Binanın çatısından ve alt katlarından yoğun duman çıktığı görülürken, itfaiye ekipleri merdivenle ve binanın içinden hortumla yangına müdahale ediyor. Polis
ekipleri yangın nedeniyle Hızırbey Caddesi'ni trafiğe kapatılırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:15 Kaynak: AA
Kadıköy'de İnşaat Halindeki Gökdelende Yangın Çıktı
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