Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Kadıköy'de yangın

GÜNCELLEME - Kadıköy'de yangın

43 dakika önce

Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen yangında, 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

GÜNCELLEME - Kadıköy'de yangın, System.String[]
Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen yangında, 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Özbey Caddesi'nde bulunan kentsel dönüşüm için boşaltılmış 3 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede çevredeki 4 binaya da sıçradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının sıçradığı binaların üst katlarında mahsur kalan kalan vatandaşları kurtarma çalışması başlattı.
Yangında, 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışması sonucu söndürüldü.
Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan ile Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Yangının çıktığı boş binanın, kağıt toplayıcıları tarafından depo olarak kullandığı öne sürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:29 Kaynak: AA
Fikirtepe, İtfaiye, Kadıköy, Güncel
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