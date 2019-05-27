Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Kadıköy'de yangın

GÜNCELLEME - Kadıköy'de yangın

34 dakika önce

Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen yangında, 2 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen yangında, 2 kişi öldü 4 kişi yaralandı.
Özbey Caddesi'nde, bulunan kentsel dönüşüm için boşaltılmış 3 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede çevredeki 4 binaya da sıçradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının sıçradığı binaların üst katlarında mahsur kalan kalan vatandaşları kurtardı.
Yangında, 2 kişi ölrdü
Yangında,4 ve 5 katlı binaların üst katlarında mahsur kalan vatandaşları merdiven ile kurtarırken hızlı şekilde yayılan yangına müdahale etti.
ve yanındaki tek katlı binada başlayan yangında 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince ambulans ile yakındaki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Toplam 4 binaya yayılan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın meydana geldiği binalar çevresinde polis ve çevik kuvvet ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, Kadıköy Belerdiye Başkanı Şerdil Dara Odobayı ve Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Polis olay yeri inceleme ekipleri ve itfaiye ekipleri yangın ile ilgili çalışma başlattı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 4 ve 5 katlı binaların üst katlarında mahsur kalan vatandaşları merdiven ile kurtarırken hızlı şekilde yayılan yangına müdahale etti.
Yangının başladığı boş binanın kağıt toplayıcılar tarafından depo olarak kullandığı öne sürülürken, yangın sırasında alevlerden kurtulamayan bazı vatandaşların hayatını kaybettiği bildirildi.
GÜNCELLEME - Kadıköy'de yangın
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:38 Kaynak: AA
İtfaiye, Kadıköy, Güncel
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