Güncelleme... Kağıthane'de İş Yeri Yangını
42 dakika önce
Kağıthane'deki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kağıthane
'deki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Merkez
Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir tekstil firmasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İş yerindeki personel kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye
ekiplerince yangın söndürüldü.
Yangında maddi hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:09 Kaynak: AA
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