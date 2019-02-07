Son Dakika Haberleri: Güncelleme... Kağıthane'de İş Yeri Yangını

Güncelleme... Kağıthane'de İş Yeri Yangını

42 dakika önce

Kağıthane'deki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güncelleme... Kağıthane'de İş Yeri Yangını, System.String[]
Kağıthane'deki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir tekstil firmasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İş yerindeki personel kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Yangında maddi hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:09 Kaynak: AA

İtfaiye, Kağıthane, Güncel
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