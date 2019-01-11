Güncelleme - Kağıthane'de İstinat Duvarı Çöktü

Kağıthane'de iki bina arasındaki istinat duvarı çöktü.

Kağıthane'de iki bina arasındaki istinat duvarı çöktü.





Alınan bilgiye göre, Kağıthane Merkez Mahallesi Kaan Sokağı'nda yaşanan çökme nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.





Polis, olayın yaşandığı yere güvenlik şeridi çekti. Üst bölümde bulunan bina tedbir amacıyla boşaltıldı.



Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, olay yerine gelerek bilgi aldı.



Kılıç, yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre binaların temelleriyle ilgili sorunun olmadığını belirtti.



Önlem amacıyla bir binanın boşaltıldığını ve incelemelerin sürdüğünü aktaran Kılıç, "Teknik arkadaşlar binayı kontrol ediyor. Şu an herhangi bir sorun gözükmüyor ama takip ediyoruz." dedi.



Binanın arkasında bahçeyi korumak için yapılmış briket duvarın çöktüğünü belirten Kılıç, "Asıl binaları tutan, toprağı tutan kısım değil, binanın bahçesiyle bu binayı ayıran briket duvar çökmüş. Öncelikle yağmur almaması için bir önlem alacağız, temizlik yapacağız. Tedbiren binayı boşalttık. Şu an herhangi bir tehlike görünmüyor." diye konuştu.

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