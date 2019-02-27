Güncelleme- Kahire'de Tren İstasyonunda Yangın: 12 Ölü
2 saat önce
Mısır'ın başkenti Kahire'nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda meydana gelen yangında 12 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Mısır
'ın başkenti Kahire
'nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda meydana gelen yangında 12 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Mısır yerel medyası tren istasyonundaki yakıt depolarından birinin patlaması sonucunda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise yaralandığını belirtti.
Mısır Demir Yolları Kurumu olayla ilgili yaptığı açıklamada ölü ve yaralı konusunda her hangi bilgi vermedi.
Sosyal medya hesaplarında iki trenin çarpıştığı ve vagonlardan birinden patlama sesi duyulduğu iddiaları paylaşmıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:41 Kaynak: AA
Mısır'ın Başkenti Kahire'de Bir Tren İstasyonunda Yangın Çıktı! En Az 20 Kişi Hayatını Kaybetti
Jess Molho, Katıldığı Canlı Yayında Defne Joy Foster'ın Ölüm Haberini Nasıl Aldığını Anlattı
Dansözlere Para Takan Kocasını Bıçaklayan Kadına Tahliye
Mansur Yavaş, Özhaseki'nin Afişlerinin Kendi Afişinin Üzerine Asılmasını Kabul Etti