Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kahramanmaraş'ta Gasp

Güncelleme - Kahramanmaraş'ta Gasp

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta yaşlı kadının parası ve altınlarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

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Kahramanmaraş'ta yaşlı kadının parası ve altınlarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Genç Osman Mahallesi'nde Fatma Karakuş'un (80) yaşadığı eve kapısı ve penceresinin camlarını kırarak giren maskeli iki kişi, yaşlı kadını etkisiz hale getirip boynundaki bin 140 lira ile 2 çeyrek altın bulunan cüzdanı alıp kaçtı.

Karakuş'un kızının ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları araştırmanın ardından yaşlı kadının komşusu İ.A'yı gözaltına alındı.

İ.A, emniyetteki ifadesinde gasp olayını gerçekleştirenlerin E.A. ve S.K. olduğunu, kendisini bu olayla ilgili konuşmaması için tehdit ettiklerini öne sürdü.

Bunun üzerine ekipler, E.A. ve S.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:04 Kaynak: AA

Genç, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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