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GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta orman yangını

37 dakika önce

Kahramanmaraş'ta piknikte yakılan ateş nedeniyle çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta orman yangını, System.String[]
Kahramanmaraş'ta piknikte yakılan ateş nedeniyle çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.
Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi Alaçayır mevkisinde, piknikte yakılan ateşten kaynaklandığı belirtilen yangın başladı.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri ile vatandaşlar müdahale etti.
Toplam 5 arazöz, 1 su tankı, 12 işçi ve ilk müdahale aracıyla yürütülen çalışmalarla kontrol altına alıp söndürülen yangında 1 hektar alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:04 Kaynak: AA
Merkez, Kahramanmaraş, Güncel
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