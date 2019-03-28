Güncelleme - Kahramanmaraş'ta Terör Operasyonu
22 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde hakkında "terör örgütü PKK/PYD'ye silah sağladığı" iddiasıyla yakalama kararı bulunan zanlı, gözaltına alındı.
Kahramanmaraş
'ın Çağlayancerit
ilçesinde hakkında "terör örgütü PKK/PYD'ye silah sağladığı" iddiasıyla yakalama kararı bulunan zanlı, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Diyarbakır
Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "terör örgütü PKK/PYD'ye silah sağladığı" iddiasıyla yakalama kararı olan M.S.A'nın Düzbağ
Mahallesi'ndeki baraj inşaatına çalıştığı istihbaratını alan ekipler, düzenledikleri operasyonda zanlıyı yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece terör örgütü PKK/PYD'ye silah sağladığı gerekçesiyle tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:20 Kaynak: AA
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