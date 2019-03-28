Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kahramanmaraş'ta Terör Operasyonu

Güncelleme - Kahramanmaraş'ta Terör Operasyonu

22 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde hakkında "terör örgütü PKK/PYD'ye silah sağladığı" iddiasıyla yakalama kararı bulunan zanlı, gözaltına alındı.

Güncelleme - Kahramanmaraş'ta Terör Operasyonu, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde hakkında "terör örgütü PKK/PYD'ye silah sağladığı" iddiasıyla yakalama kararı bulunan zanlı, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "terör örgütü PKK/PYD'ye silah sağladığı" iddiasıyla yakalama kararı olan M.S.A'nın Düzbağ Mahallesi'ndeki baraj inşaatına çalıştığı istihbaratını alan ekipler, düzenledikleri operasyonda zanlıyı yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece terör örgütü PKK/PYD'ye silah sağladığı gerekçesiyle tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:20 Kaynak: AA

PKK, Kahramanmaraş, Güncel
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