Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kahramanmaraş'taki Cinayet

Güncelleme - Kahramanmaraş'taki Cinayet

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta ablasından boşanmak isteyen eniştesini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Güncelleme - Kahramanmaraş'taki Cinayet, System.String[]
Kahramanmaraş'ta ablasından boşanmak isteyen eniştesini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhadil Mahallesi'nde dün ablasından boşanmak isteyen eniştesi İdris Ağca'yı (28) bıçaklayarak öldürdükten sonra gözaltına alınan Fatih A'nın (24), Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dün, Fatih A, ablasından boşanmak isteyen İdris Ağca ile aralarında çıkan tartışma sonucu eniştesini sırtından bıçaklamıştı. Ağca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, kaçan Fatih A. ise polis ekiplerince yakalanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 07:19 Kaynak: AA

Merkez, Fatih, Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaynanasıyla Yaşadığı Yasak Aşk Ortaya Çıkınca Cinayet İşleyen Damadın Cezası Belli Oldu Ailesiyle Birlikte Yaşadığı Evi Ateşe Veren Çoban, Oğluyla Birlikte Can Verdi, Eşi ve Diğer Oğlu İse Yaralandı

6 Yaşındaki Kız Çocuğu, Annesi ile Sevgilisinin, Babasını Öldürdüğü Anları Anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'taki Hain Saldırıyla İlgili Konuştu: Uçaklar Kalkınca Dağıldılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 20:24:33. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kahramanmaraş'taki Cinayet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]