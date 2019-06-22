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GÜNCELLEME - Kamboçya'da çöken inşaatta 7 işçi hayatını kaybetti

1 saat önce

PHNOM Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da ülkenin güneybatısındaki sahil kenti Sihanoukville'de 7 katlı inşaatın çökmesi sonucu 7 işçi hayatını kaybetti, 21 işçi de yaralandı.

GÜNCELLEME - Kamboçya'da çöken inşaatta 7 işçi hayatını kaybetti, System.String[]
PHNOM Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da ülkenin güneybatısındaki sahil kenti Sihanoukville'de 7 katlı inşaatın çökmesi sonucu 7 işçi hayatını kaybetti, 21 işçi de yaralandı.
Sihanoukville Emniyet Müdürü Thul Phorsda yaptığı açıklamada, Çinli bir inşaat şirketine ait konut projesinde çalışan Kamboçyalı işçilerin inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu göçük altında kaldığını bildirdi.
Thul, göçük altından şimdiye dek 7 işçinin ölü, 21 işçinin ise yaralı çıkarıldığını belirtti.
İnşaatta yaklaşık 30 işçinin bulunduğunu kaydeden yetkili, göçük altındaki diğer kişileri çıkarmak için kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Thul, inşaatın, yerel saatle 05.00'te işçilerin yatakhane olarak kullanılan alt katta uykuda olduğu sırada çöktüğünü aktardı.
Polis, olayla ilgili inşaatı yapan firma yetkilisi bazı Çin vatandaşlarını gözaltına aldı.
İnşaatın neden çöktüğü henüz bilinmiyor.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:47 Kaynak: AA
Güneydoğu Asya, Kamboçya, İşçi, Güncel
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