GÜNCELLEME - Kapadokya'da 17 yapının yıkımı için karar alındı
42 dakika önce
Kapadokya'da peribacalarına yakın olduğu gerekçesiyle 17 yapının daha yıkılması için karar alındı.
Kapadokya
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:30 Kaynak: AA
'da peribacalarına yakın olduğu gerekçesiyle 17 yapının daha yıkılması için karar alındı.
Edinilen bilgiye göre, Nevşehir
'in Göreme
beldesinde 11, Uçhisar
ve Ortahisar
beldeleri ile Çavuşin köyünde ikişer yapının yıkılmasına karar verildi.
Bu kapsamda Göreme'deki 3 bağevinin yıkım işlemleri tamamlandı.
Ekipler, öğleden sonra ise bir otel inşaatı ve konutun peribacasına yakın olduğu belirlenen bazı bölümlerini yıktı.
Yıkım çalışmaları, İl Özel İdaresi ve ilgili belediyelerin personelince iş makineleri yardımıyla gerçekleştiriliyor.
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