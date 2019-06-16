Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Kapadokya'da 17 yapının yıkımı için karar alındı
Son Dakika Güncel Haber

GÜNCELLEME - Kapadokya'da 17 yapının yıkımı için karar alındı

42 dakika önce

Kapadokya'da peribacalarına yakın olduğu gerekçesiyle 17 yapının daha yıkılması için karar alındı.

GÜNCELLEME - Kapadokya'da 17 yapının yıkımı için karar alındı, System.String[]
Kapadokya'da peribacalarına yakın olduğu gerekçesiyle 17 yapının daha yıkılması için karar alındı.
Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'in Göreme beldesinde 11, Uçhisar ve Ortahisar beldeleri ile Çavuşin köyünde ikişer yapının yıkılmasına karar verildi.

Bu kapsamda Göreme'deki 3 bağevinin yıkım işlemleri tamamlandı.
Ekipler, öğleden sonra ise bir otel inşaatı ve konutun peribacasına yakın olduğu belirlenen bazı bölümlerini yıktı.
Yıkım çalışmaları, İl Özel İdaresi ve ilgili belediyelerin personelince iş makineleri yardımıyla gerçekleştiriliyor.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:30 Kaynak: AA
Nevşehir, Göreme, Kapadokya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kapadokya'da 9 kaçak yapı daha yıkılıyor Erdoğan, "Hepsini yıkın" demişti, turizm cennetinde yıkım yeniden başladı Son dakika! Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda yaralı var Türkiye Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayınına kilitlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 16:12:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Kapadokya'da 17 yapının yıkımı için karar alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]