Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kaputun Altına Gizlenen Eroini "Galia" Buldu

Güncelleme - Kaputun Altına Gizlenen Eroini "Galia" Buldu

1 saat önce

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Güncelleme - Kaputun Altına Gizlenen Eroini
Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattıkları öne sürülen Ö.K, G.K, E.E, ÖA. ve H.K'nin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.


Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 70 gram esrar, 30 gram metamfetamin, 13 uyuşturucu tablet, bir miktar kokain ve sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Yine zanlılara ait hafif ticari araçta özel eğitimli narkotik köpeği "Galia" ile arama yapan ekipler, aracın ön kaputun altındaki döşemeye gizlenmiş 105 gram eroin buldu.


Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:55 Kaynak: AA

Narkotik, Uyuşturucu Ticareti, Bursa, Güncel
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