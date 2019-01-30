Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kara Havacılık Komutanlığında Fetö Operasyonu

Güncelleme - Kara Havacılık Komutanlığında Fetö Operasyonu

1 saat önce

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Kara Havacılık Komutanlığından 46'sı muvazzaf 48 helikopter pilotu ile örgüt adına bu kişileri yönlendiren 15 "sivil mahrem imam" olmak üzere hakkında gözaltı kararı çıkartılan...

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Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Kara Havacılık Komutanlığından 46'sı muvazzaf 48 helikopter pilotu ile örgüt adına bu kişileri yönlendiren 15 "sivil mahrem imam" olmak üzere hakkında gözaltı kararı çıkartılan 63 şüpheliden 32'si gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 3 albay, 4 yarbay, 4 binbaşı, 9 yüzbaşı, 27 üsteğmen ve bir teğmen olmak üzere 48 pilot şüpheli ile bu askerleri örgüt adına yönetip yönlendiren 15 "sivil mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) desteğiyle Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesiekipleri, 101 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, şüphelilerden 32'sini gözaltına aldı.

Muvazzaf şüphelilerden 46'sının helikopter pilotu olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:49 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
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