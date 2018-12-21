Güncelleme - Karabük Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Karabük ve İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Karabük ve İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.



Alınan bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen şüphelilere yönelik, Karabük ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.





Operasyonda gözaltına alınan A.N.K, K.T. ve Y.G, emniyetteki işlemlerin ardından Karabük Adliyesi'ne getirildi.



Savcılık ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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