Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Karabük Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Güncelleme - Karabük Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

4 saat önce

Karabük ve İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Güncelleme - Karabük Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Karabük ve İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen şüphelilere yönelik, Karabük ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Operasyonda gözaltına alınan A.N.K, K.T. ve Y.G, emniyetteki işlemlerin ardından Karabük Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:11 Kaynak: AA

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