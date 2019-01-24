Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Karabük'te Trafik Kazası: 4 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme - Karabük'te Trafik Kazası: 4 Ölü, 1 Yaralı

52 dakika önce

Karabük'te, kontrolden çıkarak dereye düşen otomobilde bulunan biri çocuk 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Güncelleme - Karabük'te Trafik Kazası: 4 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Karabük'te, kontrolden çıkarak dereye düşen otomobilde bulunan biri çocuk 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Zonguldak'tan Karabük istikametine giden Satılmış Kocabaş (66) yönetimindeki 67 NK 124 plakalı otomobil, Yenice ilçesi Yeniköy mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.


Haber verilmesi üzerine, olay yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.


Ekipler tarafından sudan çıkarılan araçta bulunan sürücü ile eşi Emine Kocabaş (65) olay yerinde hayatını kaybetti. İncelemelerin ardından, karı kocanın cenazesi Yenice Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Hayatını kaybeden sürücünün gelini Sevgi (32) ve torunları İrem Nur (11) ile Enes Ali Kocabaş (4) aynı hastaneye kaldırıldı. Anne ve kızı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Enes Ali Kocabaş'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat kapalı kalan Zonguldak-Karabük kara yolu, çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

Bu arada, sürücünün engelli olduğu ve protez bacakla araç kullandığı belirlendi.

Öte yandan, eşinin işi dolayısıyla Manisa'nın Soma ilçesinde ikamet eden anne ve çocuklarının, yarıyıl tatili için kente geldiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:09 Kaynak: AA

Kocabaş, Karabük, 3. Sayfa
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