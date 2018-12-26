Güncelleme - Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu

Karabük
'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, salıverildi.
Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Ü.C. (33), U.Ö. (27), H.Ş.Ü. (26) ve O.Ö'yü (23) gözaltına aldı.
Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ile tabanca ve mermi ele geçirildi.
Şüphelilerden Ü.C. ve U.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilirken, adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.