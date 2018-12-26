Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu

Güncelleme - Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, salıverildi.

Güncelleme - Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, salıverildi.

Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.


Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Ü.C. (33), U.Ö. (27), H.Ş.Ü. (26) ve O.Ö'yü (23) gözaltına aldı.


Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ile tabanca ve mermi ele geçirildi.


Şüphelilerden Ü.C. ve U.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilirken, adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:42 Kaynak: AA

Karabük, Güncel
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