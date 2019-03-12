Güncelleme - Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 152 uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 152 uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla mücadele ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında Safranbolu ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.



Operasyonda, F.K. (20), E.K. (24) ve N.Ç. (32) gözaltına alındı.



Adreste yapılan aramada, 152 ecstasy hap ve 2 gram skunk ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Safranbolu Adliyesi'ne getirildi.



Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden N.Ç. ve F.K. tutuklandı, E.K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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