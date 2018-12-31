Güncelleme - Karaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.



İddiaya göre, Mümine Hatun Mahallesi 1475. Sokak'ta iki katlı evin bodrum katındaki dairede alkol aldıkları ileri sürülen Muzaffer Yılmaz (29) ile Samet B. (19) tartışmaya başladı.



Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Samet B, Yılmaz'ı bıçakla yaralayarak kaçtı.



Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Polis ekipleri tarafından yakalanan Samet B, emniyetteki işlemlerinden sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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