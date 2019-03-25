Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Karaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Güncelleme - Karaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

1 saat önce

Karaman'da lise öğrencileri arasında çıkan kavgada bir kişi öldü, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Güncelleme - Karaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, System.String[]
Karaman'da lise öğrencileri arasında çıkan kavgada bir kişi öldü, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Nefise Sultan Mahallesi 2. İstasyon Caddesi'nde lise öğrencisi oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Y.K. (18) bıçakla yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Y.K. burada hayatını kaybetti.

Kaçan şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kavga anı bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:34 Kaynak: AA

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