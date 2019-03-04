Güncelleme - Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 4 kişinin kentte uyuşturucu hap sattığı bilgisine ulaştı.



Kent merkezinde yapılan operasyonda 2 otomobil ve 2 evde yapılan aramada, Mersin ve Antalya'dan getirilen 4 bin 742 adet uyuşturucu hap, 5 adet reçeteye tabi hap, 1 gram esrar ve 1 adet otomatik tüfek ele geçirildi.



Olayla ilgili Ü.P. (52), G.P. (43), A.G. (48) ve D.G. (44) gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.P, A.G. ve D.G. tutuklandı, Ü.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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