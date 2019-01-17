Güncelleme - Kastamonu'da Yangın

Kastamonu'nun Abana ilçesinde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelen evde yapılan incelemede, burada yaşayan yaşlı kadına ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarına ulaşıldı.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelen evde yapılan incelemede, burada yaşayan yaşlı kadına ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarına ulaşıldı.



İlçeye bağlı Denizbükü köyünde Ayişe Çölmek'in (91) yalnız yaşadığı yarı ahşap evde gece saatlerinde elektrikli battaniyeden kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.



Yangını fark eden köy sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.



Abana, Bozkurt, Çatalzeytin belediyeleri itfaiye ekipleri ile Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerle yangına müdahale edildi.



Söndürülen yangın sonucu ev, kullanılamaz hale geldi.



İtfaiye ve jandarma ekiplerince tamamen yıkılan evde Çölmek'i arama çalışması başlatıldı.



Çalışmalar sonucunda Çölmek'e ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulundu.



Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kemik parçalarının Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.



Bozkurt Kaymakamı ve Abana Kaymakam Vekili Barbaros Akbulak da köye gelerek, yetkililerden yangın hakkında bilgi aldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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