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GÜNCELLEME - Kastamonu'daki silahlı kavga

7 saat önce

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

GÜNCELLEME - Kastamonu'daki silahlı kavga, System.String[]
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
İlçeye bağlı Bozarmut köyünde 4 kişinin ölümü, 1 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan M.G, E.G. ve T.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin adliyeye götürülmeleri sırasında jandarma ve polis, geniş güvenlik önlemi aldı.

Şüphelilerden köy muhtarı E.G. tutuklandı, M.G. ve T.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İhsangazi ilçesi Bozarmut köyünde 8 Haziran'da, Kadir Gideroğlu (64) ile akrabaları arasında şebeke suyu arızasının tamiratı sırasında çıkan silahlı kavgada Kadir Gideroğlu, yeğenleri Mehmet ve Hüseyin Gideroğlu ile Hüseyin Gideroğlu'nun eşi Merve Gideroğlu yaşamını yitirmiş, Hüseyin ve Mehmet Gideroğlu'nun anneleri Gülşen Gideroğlu ise yaralanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:48 Kaynak: AA
Bozarmut, İhsangazi, Kastamonu, Güncel
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