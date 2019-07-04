Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Kavgada üzerine traktör sürülen kişi öldü, babası yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

GÜNCELLEME - Kavgada üzerine traktör sürülen kişi öldü, babası yaralandı

1 saat önce

Konya'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada üzerine traktör sürülen kişi yaşamını yitirdi, babası yaralandı.

GÜNCELLEME - Kavgada üzerine traktör sürülen kişi öldü, babası yaralandı, System.String[]
Konya'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada üzerine traktör sürülen kişi yaşamını yitirdi, babası yaralandı.
İddiaya göre, Rahim (24) ve babası Mustafa Eken (56), merkez Karatay ilçesi Divanlar Mahallesi'ndeki tarlada çalıştıkları sırada karşılaştıkları ve aralarında husumet bulunan Emirhan Ö, Hüseyin Ö. ve Fatih Ö. arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda baba ve oğlunun üzerine traktör sürüldü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Traktörün altında kalan Rahim Eken'in hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan babası Mustafa Eken ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Gözaltına alınan Fatih Ö, Hüseyin Ö, Emirhan Ö. ve Sezai Ö. jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:38 Kaynak: AA
Karatay, Fatih, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlker Başbuğ, Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçirilmesi olayının tüm detaylarını anlattı ABD'de korkutan deprem! Tsunami alarmı verildi Kameraları unutan patron, sekreteriyle cinsel ilişkiye girince ortalık karıştı! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Erdoğan-Babacan görüşmesiyle ilgili açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 22:44:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Kavgada üzerine traktör sürülen kişi öldü, babası yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]