GÜNCELLEME - Kayıp gencin son anları yolcunun cep telefonu kamerasına takıldı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 5 gün önce kaybolan gencin, yoldan geçen bir yolcu otobüsünün arızalanarak açılan kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düştüğünün belirlenmesi üzerine otobüsün 2 şoförü ile bir muavini gözaltına alındı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 5 gün önce kaybolan gencin, yoldan geçen bir yolcu otobüsünün arızalanarak açılan kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düştüğünün belirlenmesi üzerine otobüsün 2 şoförü ile bir muavini gözaltına alındı.

Ovacık ilçesine bağlı Yoncalı köyünde oturan 27 yaşındaki Engin Eroğlu'nun 15 Haziran'da hayvanlarını otlatmak için Munzur Vadisi'ne götürmesinin ardından kaybolması üzerine ekiplerce bölgede başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Jandarma başta olmak üzere Tunceli ve Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlükleri görevlileri ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri ile gönüllülerce sürdürülen arama çalışmalarında şimdiye kadar Eroğlu'na ulaşılamadı.

Eroğlu'nun cep telefonu ve şapkası ise Munzur Çayı yakınında bulundu. Aynı bölgedeki taşlarda kan izlerine de rastlanması üzerine arama çalışmaları çayın bu kesiminde yoğunlaştırıldı.

Arama çalışmalarının yanı sıra Ovacık Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyu adli yönden takip ediyor.

Yürütülen soruşturma kapsamında Eroğlu'nun kaybolduğu tarihte bir yolcu otobüsünün Ovacık ilçesinden Munzur Çayı kenarındaki yolu kullanarak İstanbul'a gittiği belirlendi.

Aynı tarihte bu otobüste yer alan bir yolcu, olay günü cep telefonu ile çektiği görüntüleri daha sonra incelediğinde görüntülere Eroğlu'nun kaybolmadan önceki son anlarının da yansıdığını fark edip bu görüntüleri Ovacık Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırdı.

Savcılıkta görüntülerin incelenmesi sonucu Eroğlu'nun olay günü yol kenarında iken, yoldan geçen otobüsün arızalanıp açılan bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düştüğü anlaşıldı.

Eroğlu'nun kısa süreliğine kameraya takıldığı ve ardından da ses geldiği duyulan görüntülerden yola çıkan savcılığın talimatı üzerine söz konusu otobüsün olay günü araçta yer alan 2 şoförü ve bir muavini gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Munzur Çayı kıyısında rastlanan kan izleri ile Eroğlu'nun babası ve kardeşlerinden alınan numuneler, bölgedeki kan izlerinin Eroğlu'na ait olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Eroğlu'nu bulmak için yürütülen arama çalışmaları gencin kaybolduğu bölge başta olmak üzere çay ve çevresinde sürdürülüyor.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada ise Ovacık ilçesine bağlı Yoncalı köyünde ikamet eden ve 5 gün önce hayvanlarını otlatmak için kırsal kesime giden Engin Eroğlu'ndan bir daha haber alınamadığı anımsatıldı.

Vali Sonel ve jandarma bölge komutanı olay yerinde

Açıklamada, Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ile Munzur Çayı'nda 5 gündür aralıksız devam eden arma çalışmaları yerinde incelediği belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Vali Sonel, şunları kaydetti:

"Ovacık yolu üzerindeki Munzur Nehri kıyısında Engin kardeşimiz maalesef talihsiz bir kaza yaşıyor, bir yolcu otobüsünün çarpması sonucunda Munzur Nehri'ne düşüyor. Birkaç gündür devletimizin bütün kurumlarıyla, jandarmamızdan AFAD'a, sağlık personelimizden emniyetimize kadar 200 civarında kurtarma ekibimizle Munzur Nehri'nin kıyıları çift taraflı olarak aranmaya başlandı. Aramalar halen devam ediyor."

Sonel, kayıp Engin Eroğlu'nun bulunması için tüm imkanların seferber edildiğine işaret ederek, "Jandarma Özel Asayiş Komutanlığından da profesyonel ekip istedik. Devletimizin tüm birimleri ile aramalar devam ediyor. İnşallah Engin kardeşimize ulaşırız. Adli soruşturma da devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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