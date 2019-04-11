Güncelleme - Kayseri'de Aranan Kişilere Yönelik Operasyon
1 saat önce
Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da yer aldığı 48 kişiyi gözaltına aldı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da yer aldığı 48 kişiyi gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:32 Kaynak: AA
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da yer aldığı 60 kişiye yönelik sabah saatlerinde operasyon başlattı.
Asayiş Şube Müdürlüğünden hareket eden ekipler, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 48 kişi, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Firarileri yakalamak için çalışmalar devam ediyor.
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