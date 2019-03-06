Güncelleme - Kayseri'de Camiden Hırsızlık

Kayseri'de bir caminin imam odasından para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de bir caminin imam odasından para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şükran Caddesi'nde, Şafak Camisi'nin imam odasından 400 lira çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.





Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirledikleri zanlı Uğur U'yu yakaladı.





Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Şüphelinin, geçen yıl 9 camiden hırsızlık yaptığı suçlamasıyla yakalandığı ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

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