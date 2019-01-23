Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kayseri'de Deaş Operasyonu

Güncelleme - Kayseri'de Deaş Operasyonu

1 saat önce

Kayseri'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Güncelleme - Kayseri'de Deaş Operasyonu, System.String[]
Kayseri'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışmaları kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen Suriye uyruklu Abdulfettah Eltuveyni ve Abdulselam Elferrud gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:21 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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