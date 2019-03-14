Güncelleme - Kayseri'de Düzensiz Göçmen Yakalanması
8 dakika önce
Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 36 düzensiz göçmene organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Kayseri
'de yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 36 düzensiz göçmene organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince, Kayseri- Malatya
kara yolu uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yakalanan ve yasa dışı yollardan Türkiye
'ye giriş yaptıkları tespit edilen Afganistan
ve Pakistan
uyruklu 36 düzensiz göçmene organizatörlük yaptıkları iddia edilen 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesi
'nde sağlık kontrolünden geçirilen otobüs şoförleri Ramazan K. ve Seyfettin F. ile muavinler Kerem O. ve Onur A. adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan Ramazan K. ve Seyfettin F, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Kerem O. ve Onur A. ise serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:10 Kaynak: AA
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