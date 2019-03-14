Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kayseri'de Düzensiz Göçmen Yakalanması

Güncelleme - Kayseri'de Düzensiz Göçmen Yakalanması

8 dakika önce

Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 36 düzensiz göçmene organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Güncelleme - Kayseri'de Düzensiz Göçmen Yakalanması, System.String[]
Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 36 düzensiz göçmene organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kayseri- Malatya kara yolu uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yakalanan ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen Afganistan ve Pakistan uyruklu 36 düzensiz göçmene organizatörlük yaptıkları iddia edilen 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen otobüs şoförleri Ramazan K. ve Seyfettin F. ile muavinler Kerem O. ve Onur A. adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Ramazan K. ve Seyfettin F, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Kerem O. ve Onur A. ise serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:10 Kaynak: AA

Türkiye, Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Kayseri, Güncel
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