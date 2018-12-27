Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kayseri'de Eğitime Kar Engeli

Güncelleme - Kayseri'de Eğitime Kar Engeli

11 dakika önce

Kayseri'de kar yağışının ardından etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın ilk ve orta dereceli okullar ile Erciyes Üniversitesinde eğitime ara verildi.

Güncelleme - Kayseri'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Kayseri'de kar yağışının ardından etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın ilk ve orta dereceli okullar ile Erciyes Üniversitesinde eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik tahminler doğrultusunda beklenen buzlanma nedeniyle, merkez Kocasinan, Melikgazi, Talas ve Hacılar ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Kaymakamlıklarca yapılan değerlendirmede de Bünyan, Develi, Akkışla, İncesu, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Felahiye, Özvatan, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde de yarın okulların tatil edilmesine karar verildi.

Yarın kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Öte yandan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kötü hava şartları ve buzlanma beklentisi nedeniyle üniversitede eğitime bir gün ara verildiğini, yarın yapılması planlanan sınavların ertelendiğini duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:37 Kaynak: AA

Kocasinan, Kayseri, Güncel
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