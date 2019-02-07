Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kayseri'de Hırsızlık Operasyonu

Güncelleme - Kayseri'de Hırsızlık Operasyonu

6 dakika önce

Kayseri'de farklı tarihlerde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi, 5 zanlı tutuklandı.

Güncelleme - Kayseri'de Hırsızlık Operasyonu, System.String[]
Kayseri'de farklı tarihlerde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi, 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan haklarında mahkemece verilen arama kararı bulunan 17 zanlı yakalandı.


Öte yandan ekipler, farklı tarihlerde 3 ayrı evden 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınması olayına ilişkin de 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Hırsızlık zanlılarının evlerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılardan 5'i mahkemece tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 17 zanlısının emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:33 Kaynak: AA

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