Güncelleme - Kayseri'de Terör Operasyonu
33 dakika önce
Kayseri'de terör örgütü THKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Kayseri
'de terör örgütü THKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, terör örgütü THKP/C ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyonda örgütle bağlantılığı olduğu belirlenen 11 Suriye
uyruklu yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden İ.E.M, M.A.A, İ.E.M, M.E.G. ve A.E, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan M.A.A. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Diğer 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:15 Kaynak: AA
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