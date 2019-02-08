Güncelleme - Kayseri'deki Cinayet
41 dakika önce
Kayseri'de bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kayseri
'de bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sahabiye Mahallesi Nil Caddesi'nde, dünkü bıçaklı kavgada Musa İlhan'ın (30) öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheli M.K. (28) ile olay sırasında yanında bulunan H.B'yi (48) Talas
ilçesi Yenidoğan Mahallesi
'ndeki bir adreste yakaladı. İkamette, olayda kullanılan bıçak da ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
M.K. ve H.B. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Alacak meselesi yüzünden çıktığı öğrenilen kavgada, bıçakla yaralanan Musa İlhan, sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:34 Kaynak: AA
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