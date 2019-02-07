Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kayseri'deki Fetö/pdy Operasyonu

Güncelleme - Kayseri'deki Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 zanlı, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncelleme - Kayseri'deki Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 zanlı, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütle irtibatlı şirketlere para transferi yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan bilgisayar yazılım şirketi sahipleri E.O. ve İ.A. ile örgütle bağlantılı oldukları öne sürülen B.S. ve S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:34 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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