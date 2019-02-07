Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kayseri Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Güncelleme - Kayseri Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

21 dakika önce

Kayseri merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

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Kayseri merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, sohbetlere katıldıkları, Bank Asya'daki hesaplarında artış yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan çeşitli mesleklerden 4 şüphelinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen A.K, A.Ü.S, D.Ş. ve A.E. adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılardan A.Ü.S. ve A.K. mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri, Sivas ve Kahramanmaraş'ta önceki gün belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 zanlı gözaltına alınmış, şüphelilerden F.Y. ve N.A. dün çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:19 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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