Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kayseri Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Güncelleme - Kayseri Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Kayseri merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları belirlenen 13 eski polis gözaltına alındı.

Güncelleme - Kayseri Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Kayseri merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları belirlenen 13 eski polis gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY ile bağlantılarından dolayı farklı tarihlerde KHK ile meslekten ihraç edilen ve örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları belirlenen 13 eski emniyet personeli hakkında Kayseri 3. Sulh Ceza Hakimliğince gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin yakalanması için Kayseri merkezli Ankara, Erzincan, Niğde, Sivas, Gaziantep, Kırıkkale ve Malatya'da operasyon başlatıldı.

Çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:58 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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