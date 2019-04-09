Güncelleme - Kayseri Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Kayseri merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları belirlenen 13 eski polis gözaltına alındı.
Kayseri
merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları belirlenen 13 eski polis gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY ile bağlantılarından dolayı farklı tarihlerde KHK ile meslekten ihraç edilen ve örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları belirlenen 13 eski emniyet personeli hakkında Kayseri 3. Sulh Ceza Hakimliğince gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince şüphelilerin yakalanması için Kayseri merkezli Ankara
, Erzincan
, Niğde
, Sivas
, Gaziantep
, Kırıkkale
ve Malatya
'da operasyon başlatıldı.
Çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:58 Kaynak: AA
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