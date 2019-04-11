Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kayseri Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Güncelleme - Kayseri Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

28 dakika önce

Kayseri merkezli 8 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün "mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları belirlenen zanlılara yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 7 eski polisten 5'i tutuklandı.

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Kayseri merkezli 8 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün "mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları belirlenen zanlılara yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 7 eski polisten 5'i tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY ile bağlantılarından dolayı farklı tarihlerde KHK ile meslekten ihraç edilen ve örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 13 eski emniyet personelinden 7'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.


Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılardan M.K, İ.G, N.D, S.D. ve M.G. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, C.T. ve Y.C, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kayseri merkezli Ankara, Erzincan, Niğde, Sivas, Gaziantep, Kırıkkale ve Malatya'da 9 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 kişi gözaltına alınmış, dün adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:04 Kaynak: AA
Kayseri, Güncel
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