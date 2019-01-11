Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kayseri Merkezli Sahte Evrak Operasyonu

Güncelleme - Kayseri Merkezli Sahte Evrak Operasyonu

53 dakika önce

Kayseri merkezli 2 ilde, yabancı uyruklulara sahte belge düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı adliyeye sevk edildi.

Güncelleme - Kayseri Merkezli Sahte Evrak Operasyonu, System.String[]
Kayseri merkezli 2 ilde, yabancı uyruklulara sahte belge düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye geneli çalışan Göç İdaresi personelinin sistem bilgilerine ulaşarak yabancı uyruklulara sahte kimlik, nakil, ikametgah, pasaport ve ehliyet belgesi düzenlendiğini tespit etti.

Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü çalışanı A.C.L. ile bu kişiye yardım ettikleri belirlenen M.U, E.H, M.Y, İ.Y, G.O.G, A.U. ve M.N, Kayseri ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametgahında çok sayıda geçici pasaport, ehliyet, ikametgah ve ikametgah koruma kimlik belgesi ile dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:41 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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