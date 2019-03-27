Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kazakistan'da Helikopter Düştü: 13 Ölü

Güncelleme - Kazakistan'da Helikopter Düştü: 13 Ölü

36 dakika önce

NUR Kazakistan'da Mi-8 tipi helikopterin düşmesi sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güncelleme - Kazakistan'da Helikopter Düştü: 13 Ölü, System.String[]
NUR Kazakistan'da Mi-8 tipi helikopterin düşmesi sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kazakistan Havacılık Kuvvetlerine ait 13 kişiyi taşıyan Mi-8 tipi helikopterin Kızılorda eyaletinde düştüğü, helikopterin zor iklim şartlarında uçuş yaptığı kaydedildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Mürettebat hayatını kaybetti. Soruşturma başlatma talimatı verdim." dedi.

Tokayev, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:38 Kaynak: AA

Kazakistan, Güncel
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