Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Kazakistan'da silah deposunda patlama
Son Dakika Güncel Haber

GÜNCELLEME - Kazakistan'da silah deposunda patlama

1 saat önce

NUR Kazakistan'ın Türkistan eyaletinde orduya ait silah deposunda çıkan yangın nedeniyle meydana gelen patlamalar sonucu 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

GÜNCELLEME - Kazakistan'da silah deposunda patlama, System.String[]
NUR Kazakistan'ın Türkistan eyaletinde orduya ait silah deposunda çıkan yangın nedeniyle meydana gelen patlamalar sonucu 16 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kazakistan Olağanüstü Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, saat 09.00'da Türkistan eyaletinin Arıs kenti yakınlarında orduya ait silah deposunda patlamaların meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, olay yerine itfaiye ekiplerinin gönderildiği kaydedildi.
Türkistan Valiliğinden yapılan açıklamada, yaralanan 16 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca silah deposunda çıkan yangının nedeninin araştırılması için kurulan komisyonun çalışmalarına başladığı ifade edildi.
Olay yerine giden Türkistan eyaleti Valisi Umirzak Şukeyev, yaptığı açıklamada, bölgede olağanüstü durum ilan edildiğini belirterek olay yerine komşu ilçelerde tahliye kamplarının oluşturulduğunu ve 43 bin nüfuslu Arıs kenti sakinlerini tahliye çalışmalarının başladığını aktardı.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, depodaki mühimmatın yaklaşık yarısının infilak ettiği, olay yerine Savunma Bakanı Nurlan Yermakbayev'in gittiği duyuruldu.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Savunma ve İçişleri bakanlarına patlamanın neden olduğu tahribatın giderilmesi için önlemlerin alınması talimatını verdiğini belirterek "Halkın güvenliği sağlanmalı ve patlama nedeni araştırılmalı." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:37 Kaynak: AA
patlama, türkistan, kazakistan, silah, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Haftaya düşüşle başlayan dolar kuru tekrar yükselişe geçti CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan erken seçim sorusuna yanıt Şarkıcı Haluk Levent, "Seçim bitti, artık yazabilirim" diyerek Ekrem İmamoğlu ile anısını anlattı TÜSİAD'dan seçim açıklaması: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 15:12:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Kazakistan'da silah deposunda patlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]