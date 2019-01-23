Güncelleme - Kendisini Canlı Bomba Olarak İhbar Etti
1 saat önce
Adana'da kendisini canlı bomba olarak ihbar ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi, üzerinde herhangi bir suç unsuru bulunmaması ve ruh sağlığının yerinde olmadığının belirlenmesi üzerine ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Adana
'da kendisini canlı bomba olarak ihbar ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi, üzerinde herhangi bir suç unsuru bulunmaması ve ruh sağlığının yerinde olmadığının belirlenmesi üzerine ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Ankesörlü telefondan 155 Polis
İmdat Hattı'nı arayan bir kişi, kendisini canlı bomba olarak ihbar etti. Bunun üzerine otogara çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Adana Büyükşehir Belediyesi
Otogarı'na ulaşan ekipler, eşkal bilgisini tespit ettikleri şüpheliyi elindeki dizüstü bilgisayar çantasıyla gözaltına aldı.
Ekipler, otogar polis noktasına götürdükleri şüpheli A.S.D'nin üst aramasında herhangi bir suç unsuru bulamadı.
Gözaltına alınan A.S.D, detaylı inceleme yapılmak üzere Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.
Adana Dr. Ekrem Tok
Ruh Sağlığı Hastanesinde "bipolar bozukluk" nedeniyle tedavi gördüğü belirlenen şüphelinin, polis merkezini aradığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.
Şüpheli, alınan ifadesinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:29 Kaynak: AA
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