GÜNCELLEME - Kilis'te tekstil atölyesindeki yangın

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İstanbul Valiliğinden Heybeliada'daki yangınla ilgili açıklama: Kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesiyle ilgili açıklama: Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik