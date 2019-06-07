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GÜNCELLEME - Kıraathanede sırtına mermi isabet eden kişi öldü

1 saat önce

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir kıraathanede arkadaşlarıyla oturduğu sırada sırtına mermi isabet eden 72 yaşındaki Mülayim Hastürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GÜNCELLEME - Kıraathanede sırtına mermi isabet eden kişi öldü, System.String[]
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir kıraathanede arkadaşlarıyla oturduğu sırada sırtına mermi isabet eden 72 yaşındaki Mülayim Hastürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Tahtakale Mahallesi'nde arkadaşlarıyla kıraathanede oturan Mülayim Hastürk'ün sırtına, nereden geldiği henüz belirlenemeyen mermi isabet etti.
Hastürk'ün yaralandığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hastürk, kaldırıldığı Muradiye Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Sabit Balkan, birlikte oturduğu Hastürk'ün silah sesinin ardından yere yığıldığını söyledi.
Polis konuyla ilgili çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:19 Kaynak: AA
Polis, Tahtakale, Osmangazi, Bursa, Güncel
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