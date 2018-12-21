Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kiralık Otomobille Bakır Cezve Çalan Zanlılar Yakalandı

Güncelleme - Kiralık Otomobille Bakır Cezve Çalan Zanlılar Yakalandı

8 saat önce

Kahramanmaraş'ta kiralık otomobille kalaycılardan bakır cezve çalan iki şüpheli tutuklandı.

Güncelleme - Kiralık Otomobille Bakır Cezve Çalan Zanlılar Yakalandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta kiralık otomobille kalaycılardan bakır cezve çalan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Menderes Mahallesi'nde iki kalaycıdan 155 bakır cezve çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

MOBESE ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen polis, zanlıların kullandığı otomobilin kiralık olduğunu belirledi.

Kent merkezinde durdurulan araçtaki şüpheliler Bektaş G. (24) ile Emre D. (23) gözaltına alındı.

Çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen şüphelilerin çaldığı cezveler ise bir iş yerinde eritilmek üzereyken ele geçirildi.

Çalıntı malları satın alan iş yeri sahibi hakkında da işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:54 Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Kahramanmaraş, Güncel
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