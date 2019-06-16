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GÜNCELLEME - Kırıkkale'de sele kapılan karı koca öldü

35 dakika önce

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan sele kapılan karı koca hayatını kaybetti.

GÜNCELLEME - Kırıkkale'de sele kapılan karı koca öldü, System.String[]
Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan sele kapılan karı koca hayatını kaybetti.
Ayvatlı köyünde yaşayan Mehmet (55) ile eşi Fatma Öztürk (50), Danacı köyü yolu yakınlarındaki mandıralarında büyükbaş hayvanlarına baktıkları sırada, kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan sele kapıldı.
Durumu gören vatandaşlar, jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Servis, AFAD, jandarma, belediye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Öztürk çiftinin cesedi, mandıranın 2 kilometre uzağındaki, Çankırı'ya bağlı Karallı köyü yakınlarında bulundu.
Cesetler otopsi yapılmak üzere Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, çifte ait 35 büyükbaş hayvan da sele kapılarak telef oldu.
"Köyün eski muhtarıydı"
Sulakyurt İl Genel Meclis Üyesi Hasan Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde yağmurun başladığını belirterek, özellikle saat 23.00-24.00 sıralarında yağışın etkisini artırdığını söyledi.
Sele kapılarak yaşamını yitiren vatandaşın köyün eski muhtarı olduğunu aktaran Çoban, şöyle konuştu:
"Eşiyle birlikte hayvancılıkla geçimini sağlıyordu. Bulunduğumuz yerde 2 katlı evi ve mandırası vardı. Saat 24.00 sıralarında büyük bir sel felaketi meydana geldi. Bu sırada Mehmet ile eşi Fatma Öztürk sele kapılarak hayatını kaybetti. Yaklaşık 35 hayvanı da telef oldu. Öztürk çiftini köyden yaklaşık 2 kilometre ileride çay yatağında bulduk. Cenazeleri otopsi için Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 45-50 hayvanı vardı. 8-10 tanesi köylüler tarafından kurtarıldı, diğerleri telef oldu. 2 katlı evi yerle bir oldu, büyük bir felaket oldu. Bölgemiz bir haftadır yoğun yağış altında. Başka felaketlerin önüne geçilmesi için devletimizin bütün ekipleri burada, vatandaşımızın yanında. Hepsine teşekkür ediyoruz."
Öte yandan ekiplerin köydeki çalışmaları da devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:38 Kaynak: AA
Çankırı, Sulakyurt, Kırıkkale, Güncel
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