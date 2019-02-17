Güncelleme - Kız Arkadaşının Ağabeyini Bıçakla Yaraladığı İddiası
56 dakika önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşının üvey ağabeyini bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşının üvey ağabeyini bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, N.G. (31) kendisinden ayrılmak istediği belirtilen kız arkadaşı C.Ç. (17) ile tartışmaya başladı. C.Ç'nin bu sırada olay yerinden geçen üvey ağabeyi H.K. de (18) tartışmaya dahil oldu.
Tartışmanın büyümesi üzerine N.G. yanında bulunan bıçakla H.K'yi göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
Yaralanan H.K, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
N.G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.G. tutuklandı.
Öte yandan, ilçedeki özel bir hastanede tedavi altında bulunan H.K'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:34 Kaynak: AA
Liseli Kızı Kaçırıp Dehşeti Yaşatan Sapığın Savunması Pes Dedirtti
Usta Oyuncu Erdal Özyağcılar, Şaman Dinine İnandığını Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Sisteminin Detaylarını Açıkladı
Erkekler Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe Beko Oldu